Famalicão: Rotunda na Avenida dos Descobrimentos começa a ser construída em breve

A Associação de Pais da Escola Básica Júlio Brandão está, este sábado, entre as 9 e as 18 horas, no estabelecimento de ensino para recolher inscrições de dadores de sangue e/ou medula óssea, para a ajudar o Pedro a superar um grave problema de saúde.

O Pedro, de 14 anos, está internado no IPO e precisa urgentemente de um dador de medula óssea. Para além disso, necessita de transfusões regulares de sangue para se manter estável enquanto aguarda por um dador compatível.

Neste sentido, na passada quinta-feira, decorreu uma recolha de sangue e medula óssea no Tribunal de Famalicão, e no dia 13 de julho, haverá um autocarro disponível, a sair do campo de jogos do Operário F.C. (horário a definir), para transportar todos os adultos interessados em doar sangue e fazer a colheita para compatibilidade de medula óssea no IPO do Porto, para que se possa imediatamente cruzar dados genéticos com o Pedro e, assim, ajudar de uma forma menos burocrática e mais eficaz.

No dia 24 de julho haverá outra colheita de sangue e medula óssea, desta vez na Escola Básica 2,3 Júlio Brandão, no horário compreendido entre as 9 e as 12h30.

Todos os que tenham mais de 18 anos e menos de 55 anos (para doação de sangue) ou menos de 45 anos (para doação de medula óssea) e pesem mais de 50 kg, podem ser dadores.

Esta iniciativa solidária tem sensibilizado a comunidade e há várias instituições envolvidas: o Operário Futebol Clube, onde o Pedro é atleta; a Federação Concelhia das Associações de Pais do Concelho de VN Famalicão, a Associação de Pais da Escola Básica Júlio Brandão e a Associação de Dadores de Sangue.