Famalicão: Roubam combustível de camião estacionado

Famalicão: Homem foge com carrinha de uma obra enquanto descarregavam material

Na manhã da última terça feira, cerca das 11h40, a carrinha da imagem foi furtada por um homem, nas proximidades da estação da comboios da freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o ladrão aproveitou-se do facto de estarem a descarregar material do veículo para, de uma forma muito rápida, aceder ao local do condutor e arrancar a alta velocidade.

Uma testemunha diz que não consegue descrever o indivíduo, apenas afirmar que lhe pareceu ser alto e estar bem vestido, uma vez que a sua passagem por aquele local foi bastante discreta.

O caso foi reportado às autoridades que agora investigam.