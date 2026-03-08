Famalicão: Roubaram tela publicitária ao Operário F.C. mas “as filmagens conseguiram apanhar” tudo

O terapeuta e coach Joaquim Dinis, natural de Vila Nova de Famalicão, lançou o seu segundo livro, intitulado “O Chamado Interior – Uma jornada pelas emoções que curam, aprisionam e libertam”. A obra surge depois de “O Rio da Vida” e propõe uma reflexão sobre o papel das emoções no equilíbrio e no bem-estar pessoal.

Ao longo das páginas, o autor convida os leitores a escutarem o que sentem, explorando emoções como a ansiedade, o medo ou os bloqueios emocionais. Com uma linguagem simples e simbólica, o livro apresenta reflexões e perguntas que pretendem ajudar cada pessoa a compreender melhor o que sente e a encontrar maior clareza e direção na vida.

Com mais de 15 anos de experiência no acompanhamento humano e no bem-estar, Joaquim Dinis integra no seu trabalho várias abordagens ligadas ao desenvolvimento pessoal. É também cofundador do espaço Manuela Mesquita Cabeleireiros & Spa, onde trabalha diariamente com pessoas e histórias reais.

Residente na freguesia da Lagoa, em Vila Nova de Famalicão, o autor afirma que a sua escrita nasce do contacto direto com a vida e com as emoções das pessoas.

“O Chamado Interior” já está disponível no espaço Manuela Mesquita Cabeleireiros & Spa, em livrarias e também online, nos principais sites de venda.