Famalicão: Roubou whisky no supermercado mas já tinha GNR à porta

Um homem foi detido pela GNR, na tarde desta terça-feira, por furtar três garrafas de whisky no Supermercado “Talho Tradição Nacional”, na Av. João XXI, em Vermoim.

Segundo apurou a Cidade Hoje, o indivíduo já terá frequentado o local por pelo menos três vezes, levando sempre alguma mercadoria.

Hoje, por volta das 17h30, o proprietário reconheceu o homem à entrada do supermercado e, ao perceber que este se preparava para um novo furto, contactou de imediato a GNR de Joane.

Os militares apanharam o suspeito em flagrante, a furtar bebidas, tendo a mercadoria sido devolvida ao proprietário.

O homem foi detido e encaminhado para o posto da GNR de Joane.

Várias zonas de Famalicão sem água: Câmara informa que “todas as equipas estão no terreno”

A avaria numa conduta de água na Avenida 25 de Abril, em Famalicão, continua esta terça-feira à noite a causar falhas no abastecimento nas freguesias de Requião, Gavião, zona do Talvai e na União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

À Cidade Hoje a Câmara Municipal informou que a situação ainda está a ser resolvida e que todas as equipas estão no terreno para repor o serviço o mais rápido possível.

Famalicão: Riba d´Ave apresenta queixa ao Conselho de Arbitragem

O Riba d’Ave Hóquei Clube apresentou ao Conselho de Arbitragem da Federação de Patinagem de Portugal uma exposição por causa «de decisões arbitrais e condutas inapropriadas verificadas no jogo da jornada 6 do Campeonato Placard de Hóquei em Patins, declarado como suspenso pelos árbitros presentes no decorrer da 1.ª parte».
Em comunicado, o clube ribadavense refere que esta decisão visa a defesa da verdade desportiva, «a dignidade da nossa instituição e o respeito pelo trabalho dos nossos atletas, treinadores, dirigentes e adeptos». O clube reafirma, ainda, que não é seu propósito «descredibilizar a classe dos árbitros, mas sim contribuir para que haja critérios claros, equilibrados e uniformes, em prol da modalidade e da sua credibilidade. O Riba d’Ave HC continuará a lutar dentro e fora da pista com seriedade, respeito e paixão pelo hóquei em patins, aguardando ainda, serenamente, pelo cabal esclarecimento das alegações evocadas para a suspensão do jogo do passado sábado».
Recorde-se que a partida entre o Riba d´Ave e a Juventude Pacense foi interrompida, instantes antes do intervalo, não mais sendo retomada.Joaquim Pinto, um dos árbitros, parou o jogo depois de alegadamente ter sido insultado por um adepto. Perante o sucedido informou que só recomeçaria a partida mediante a presença de força policial. Mais tarde, uma patrulha da GNR, composta por dois elementos, chegou ao local, mas insuficiente, segundo a equipa de arbitragem, para garantir a segurança de adeptos, assim como das equipas, pelo que a partida não foi reatada, quando o marcador assinalava um 2-4 favorável à equipa visitante.

Famalicão: Moto 4 envolvida em acidente mortal não tinha seguro e condutor estava sem capacete

Paulo Figueiredo, de 43 anos, que faleceu na noite desta segunda-feira, na freguesia de Pousada de Saramagos, em Famalicão, seguia numa moto 4 sem seguro.

O homem, natural de Requião, terá utilizado, sem autorização, o veículo de um amigo. Instantes depois de se fazer à estrada, deu-se o embate violento contra um carro, na N206, que se revelou fatal uma vez que circulava sem capacete. A condutora da viatura envolvida no sinistro, entrou em estado de choque, e foi procurar ajuda no posto da GNR de Joane.

O alerta foi dado pelas 19h30, tendo sido destacados para o local elementos dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave e da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso.

O óbito de Paulo Figueiredo foi declarado no local.

A GNR registou a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente.

Famalicão: Dezassete clubes famalicenses certificados pela FPF

Dezassete clubes famalicenses receberam a Certificação de Entidade Formadora pela Federação Portuguesa de Futebol, esta segunda-feira, numa cerimónia relativa à época desportiva 2024/25, que decorreu na Casa das Artes de Famalicão.

Na sessão solene foram distinguidas 113 equipas de futebol e futsal do distrito de Braga, com 19 certificações a serem entregues a clubes famalicenses – três ligadas ao futsal masculino, duas ao futebol feminino e 14 ao futebol masculino – mais três do que na época anterior.

No futebol masculino, destaque para o FC de Famalicão, certificado como Entidade Formadora pela FPF com a classificação de 5 Estrelas e para a AD Ninense, a AD Oliveirense 1952, o CD Lousado, o GD de Joane, o GR de Avidos e Lagoa, o Ribeirão FC, o Ruivanense AC e a UD de Calendário que receberam a classificação de três estrelas.

O Desportivo de São Cosme recebeu a classificação de 2 estrelas e a Academia Elite Sport – Associação de Futebol, a AD Evolution Soccer Academy, o FC Brufense 1957 e o Operário FC foram classificados como “Centro Básico de Formação de Futebol”.

Já no futebol feminino foram certificados dois clubes famalicenses, o FC Famalicão com três estrelas e a AD Juventude de Mouquim como “Centro Básico de Formação de Futebol”.

No futsal masculino, o FC Famalicão, a AD Colégio das Caldinhas e a ADC São Mateus foram consideradas Entidade Formadora 3 Estrelas pela FPF.

Mário Passos, o Presidente da Câmara de Famalicão, lembra a aposta do município no processo formativo que vê como “fundamental para o desenvolvimento integral das nossas crianças, jovens e a sua importância vai muito para além do rendimento competitivo. É através do desporto que formamos atletas, formamos campeões, mas formamos sobretudo os cidadãos do amanhã”.

Recorde-se que em 2025, o investimento municipal nas modalidades de futebol e futsal ascendeu aos 1,5 milhões de euros, distribuídos por apoio à formação e ao desenvolvimento desportivo, manutenção de relvados, inscrições federativas, campeonato concelhio futsal, obras diversas, exames médico-desportivos, troféus, arbitragem de torneios e equipamento desportivo.

Futebol: Árbitros passam a filmar jogos da I Liga

A Liga Portugal e a Sport TV querem implementar a “Ref Cam” nos jogos da I Liga, uma tecnologia que coloca pequenas câmaras no equipamento dos árbitros. A intenção foi anunciada esta terça-feira.

Em comunicado, a Liga explica que vai avançar com os procedimentos junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para tornar o projeto possível. O objetivo passa por reforçar o valor televisivo das partidas e manter o futebol português numa linha de inovação tecnológica.

A Liga destaca ainda que as “Ref Cams” já começam a ser usadas em algumas das principais competições internacionais e que permitem enriquecer de forma clara as transmissões televisivas.

Pavilhão do antigo externato de Riba de Ave já é da Câmara

O concelho Famalicão passa a contar com um novo recinto desportivo. O pavilhão do antigo Externato Delfim Ferreira foi adquirido pela Câmara Municipal e dará, em breve, lugar ao futuro Pavilhão Municipal de Riba de Ave.

A escritura pública de aquisição do equipamento realizou-se esta segunda-feira, 17 de novembro.

Na manhã desta terça-feira, o presidente da autarquia, Mário Passos, tomou posse do equipamento e efetuou uma visita técnica ao recinto para avaliar, juntamente com os serviços municipais, a necessidade da realização de obras. O espaço encontra-se apto para a prática de várias modalidades e possui uma bancada com capacidade para mais de meio milhar de pessoas.

“Num concelho com mais de 200 associações e clubes desportivos, a aquisição deste equipamento para reforçar a nossa rede municipal de pavilhões foi uma oportunidade que não podíamos ignorar”, explicou Mário Passos, que na visita a Riba de Ave se fez acompanhar pelo vereador do Desporto, Pedro Oliveira.

“É uma grande notícia para o desporto famalicense, para a vila de Riba de Ave e para as freguesias vizinhas”, acrescentou ainda o autarca, que espera ver em breve este pavilhão ao serviço do movimento desportivo concelhio.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão adquiriu o pavilhão em leilão por 501 mil euros.