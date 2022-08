As urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga voltam a fechar este sábado.

De acordo com a informação avançada pela Agência Lusa, o encerramento deverá acontecer às 20h00 de sábado.

As utentes devem consultar as informações do Serviço Nacional de Saúde nas plataformas online. A unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave é, para muitas utentes, uma das alternativas a considerar.