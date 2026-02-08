Famalicão: Rua é fechada por risco de queda de muro

A Rua de Pêgo em Mouquim foi, este sábado, cortada à circulação automóvel, devido ao risco da queda de um muro de grandes dimensões.

A situação coloca também em causa duas habitações, já evacuadas na última sexta feira.

O caso está a ser acompanhado pela Proteção Civil que tenciona intervir no muro, assim que estiverem reunidas as condições de segurança.