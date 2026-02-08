Concelho, Última Hora

Famalicão: Rua é fechada por risco de queda de muro

A Rua de Pêgo em Mouquim foi, este sábado, cortada à circulação automóvel, devido ao risco da queda de um muro de grandes dimensões.

A situação coloca também em causa duas habitações, já evacuadas na última sexta feira.

O caso está a ser acompanhado pela Proteção Civil que tenciona intervir no muro, assim que estiverem reunidas as condições de segurança.

Na próx. sexta-feira: Crianças dão arranque ao Carnaval de Famalicão, o mais espontâneo do país

São os mais novos que voltam a abrir as celebrações do Carnaval de Famalicão, considerado por muitos o Carnaval mais espontâneo de Portugal. O tradicional Desfile de Carnaval Infantil sai à rua na sexta-feira, dia 13, às 14h30, na Rua Adriano Pinto Basto, reunindo escolas e instituições do concelho num momento de cor e animação. Em caso de mau tempo, o desfile realiza-se no Pavilhão Municipal.

As festividades continuam na segunda-feira à tarde com o Carnaval Sénior e, à noite, a cidade enche-se de música e animação em vários palcos, incluindo o desfile e concurso de mascarados. O programa encerra na terça-feira com a tradicional Queima do Galheiro, em Fradelos, mantendo viva uma das tradições carnavalescas do concelho.

Famalicão: Autocaravana completamente destruída em incêndio

Uma autocaravana ficou completamente destruída devido a um incêndio que deflagrou, na madrugada deste domingo, na freguesia de Requião, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o alerta chegou aos bombeiros pouco depois das 00h, para a Rua Camilo Castelo Branco.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses.

Não há registo de feridos.

Famalicão: Equipa feminina empata no apuramento de campeão nacional

Na quinta jornada da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão empatou, 2-2, em casa do Ouriense. O jogo disputou-se na tarde deste sábado, com Diana Meriva e Lexy Smith a marcarem pelo conjunto famalicense que, tal como o seu adversário, soma apenas 2 pontos nesta fase da prova.

Na próxima jornada, dia 14 de fevereiro, o FC Famalicão recebe o Clube Albergaria que soma 10 pontos.

Famalicão: Treinador famalicense leva Juventude Pacense à final four da WSE Cup

A equipa de Paços de Ferreira é a única formação portuguesa a alcançar, esta época, a final four da WSE Cup de hóquei em patins.
A Juventude Pacense, treinada pelo famalicense Hugo Azevedo, venceu este sábado os espanhóis do Caldes, 8-4, assegurando apuramento com um resultado total de 13-10 no conjunto das duas mãos.
Hugo Azevedo está no clube desde a época 20/21. O treinador famalicense é, também, o selecionador nacional sub-17, equipa que em julho do ano passado conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o campeonato europeu.

Famalicão: Sonho europeu do Riba d´Ave ficou em Itália

Na noite deste sábado, o Riba d´Ave perdeu, 5-3, com o Monza e ficou fora da final a quatro da WSE Cup, competição europeia de hóquei em patins.

A equipa de Jorge Ferreira levava a vantagem de um golo (4-3) do primeiro jogo dos quartos de final, mas em Itália a equipa da casa esteve sempre na frente do marcador, obrigando os ribadavenses a correrem atrás do prejuízo. Gustavo Pato, Dinis Abreu e Nanu Castro foram os autores dos golos do Riba d´Ave que acalentava o sonho de jogar, pela segunda época consecutiva, a final four desta importante competição europeia.

O emblema ribadavense felicita o HRC Monza pela passagem à próxima fase da prova e deseja «as maiores felicidades para o que aí vem».
Na foto, a equipa ribadavense confraterniza, antes do encontro, com jovens italianos, praticantes de hóquei em patins.

Famalicão ativa Plano Municipal de Emergência devido ao risco de cheias

O Município de Vila Nova de Famalicão ativou, na noite de sábado, 7 de fevereiro, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, devido ao elevado risco de cheias e inundações.

Esta medida tem caráter preventivo e pretende fortalecer a coordenação entre todas as entidades de proteção civil, assegurando uma intervenção rápida caso surjam ocorrências. Estão mobilizados o Serviço Municipal de Proteção Civil, os corpos de bombeiros, as forças de segurança, os serviços de saúde e outras entidades competentes.

Até ao momento, não se registam incidentes graves no concelho. O município continuará a acompanhar a evolução do tempo e poderá adotar novas medidas, se necessário. O Plano será desativado assim que o risco de cheias deixar de existir.

A população é chamada a manter-se informada pelos canais oficiais e a adotar comportamentos preventivos, sobretudo nas zonas mais vulneráveis.