A Rua Fernando Mesquita, em Vila Nova de Famalicão, já está reaberta ao trânsito automóvel, com a ligação entre a Avenida do Brasil, o CITEVE e o Parque da Devesa novamente restabelecida.

A intervenção da Câmara Municipal incluiu a renovação do pavimento e a atualização da sinalização horizontal e vertical, num investimento de cerca de 13 mil euros.

A reabertura pretende melhorar a circulação e a segurança naquela zona da cidade e ajudar a reduzir o trânsito na rotunda dos Moutados, um dos principais acessos à Variante Nascente.