Famalicão: Rudi Almeida é o melhor da Liga Revelação

O avançado do FC Famalicão recebeu o prémio de melhor jogador da Liga Revelação em abril, distinção que resultou da votação conjunta dos capitães e treinadores participantes na competição.

Rui Almeida destacou «apesar de termos ficado a um ponto de sermos campeões, fizemos uma grande época».

O jovem atleta dos famalicenses afirma que «é o último ano de formação e todos cresceram, quer individualmente, quer coletivamente».

Rudi somou, nesta temporada, 23 jogos na Liga Revelação, assinou 13 golos e foi peça importante no esquema de Nikola Popovic.

Em relação à estreia na equipa principal, afirma que «sempre foi um sonho, desde que cheguei ao FC Famalicão, chegar à equipa principal».

Na formação de Hugo Oliveira, participou nos jogos frente a Sporting e AFS, somando 14 minutos.

O jogador natural de Fátima termina contrato no final do mês de junho.

Tiago Torres