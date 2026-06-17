Famalicão: Rudi Almeida eleito o melhor jogador da Liga Revelação 25/26

O jovem ponta de lança do FC Famalicão foi eleito, segundo a votação dos treinadores dos 17 clubes da Liga Revelação e pela votação online promovida pelo Sindicato dos Jogadores, o melhor jogador da Liga Revelação da época finda, na qual a equipa terminou na segunda posição.
Rudi Almeida angariou 16,43% dos votos, superando a concorrência de Miguel Rajani, ponta de lança do Leixões, e de Mohamed Kaba, ponta de lança do Gil Vicente, que obteve 11,06% dos votos.
O avançado do FC Famalicão vai receber o prémio no arranque da pré-época 2026/2027.
Esta temporada, somou 23 jogos na Liga Revelação, onde marcou 13 golos. Fez, ainda, 2 jogos pela equipa principal, frente ao AVS e ao Sporting.
Rudi chegou aos famalicenses na época 2021/2022, vindo do Benfica, tendo feito parte da equipa que conquistou o título nacional de sub-19 em 2022/2023. Na época seguinte, participou na Youth League.
Ao que tudo indica, o jovem de 21 anos poderá voltar a integrar a equipa principal, fazendo a pré-época com o conjunto orientado por Hugo Oliveira.