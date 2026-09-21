O Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa está num impasse diretivo, depois de a 11 de setembro não ter aparecido uma lista candidata aos órgãos sociais. O presidente da Assembleia Geral terá de marcar nova assembleia eleitoral, o que deverá acontecer brevemente, para que seja encontrada uma solução diretiva para o clube que já tem em curso a época desportiva.

O ainda líder do GRAL, Rui Carvalho, e restante elenco diretivo têm assegurado a gestão da coletividade, o que deverá terminar após a nova assembleia. Carvalho não tenciona candidatar-se e, numa eventual ausência de listas, as chaves do clube serão entregues ao presidente da Assembleia.

O atual presidente, em funções há 17 anos, espera que «haja uma solução para a gestão do clube. Quem possa manifestar discordância pela forma como temos gerido o clube é este o tempo de dizer presente, de assumir e implementar as suas ideias».

Recorde-se que o GRAL tem em atividade 150 atletas, distribuídos por várias equipas da formação aos seniores.