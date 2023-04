Famalicão: Rui Carvalho reeleito presidente do GRAL

Famalicão: FAC fecha campeonato com empate e Riba d´Ave com derrota

Terminou, esta terça-feira, a fase regular do nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins. Com as equipas famalicenses a garantirem o grande objetivo da época – a manutenção -, o FAC encerrou a prova com um empate caseiro, 3-3, com a Juventude de Viana, enquanto que o Riba d´Ave/Sifamir perdeu, 4-0, em casa da Oliveirense.

Na classificação, o FAC terminou no décimo lugar, com 23 pontos, seguido do Riba d´Ave/Sifamir, com 22 pontos.

Foto: FAC