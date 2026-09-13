Este sábado, o treinador famalicense foi reconhecido pela Associação de Voleibol de Braga com o prémio de Treinador do Ano dos Escalões de Formação. Um reconhecimento que Rui Oliveira aceita “com muito honra e que quero, acima de tudo, partilhar com todos aqueles que fizeram parte de uma época verdadeiramente fantástica da equipa de Infantis Femininos do SC Braga”.

Os títulos e os resultados, como sublinha, “comprovam o trabalho desenvolvido, mas, para mim, o verdadeiro título de um treinador é poder fazer parte da evolução das suas atletas e acompanhar, diariamente, o seu crescimento, dentro e fora do campo”.

Rui Oliveira agradece à Associação de Voleibol de Braga, ao S.C. Braga Voleibol “pelas condições que nos proporciona”; aos pais “pela confiança e pelo apoio ao longo de toda a época e, de uma forma muito especial, à Beatriz Vieira, pela dedicação e pelo trabalho partilhado”. E claro, deixa um agradecimento “às grandes responsáveis por tudo o que alcançámos”, as suas atletas que se sagraram vice-campeãs nacionais.