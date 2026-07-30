A equipa sénior do São Cláudio, que vai competir na Associação de Futebol Amador de Santo Tirso, tem como treinador Rui Pereira, com o apoio do adjunto Filipe Silva. Como diretores desportivos, a equipa vai ter Filipe Oliveira e Luís Freitas.

O clube da freguesia de Antas apresentou, através de uma publicação nas suas redes sociais, a equipa técnica para o regresso ao futebol sénior, após dois anos sem atividade.

Recentemente, abriu captações para assinalar o regresso do futebol sénior. Os treinos realizam-se nos dias 4, 6, 11 e 13 de agosto, sempre às 20h00, no Complexo Desportivo do clube, em São Cláudio.

O emblema famalicense já competiu nos campeonatos do INATEL e da AF Braga. Na última época em que participou em competições oficiais, em 2023/2024, terminou no 13. º lugar da Série D da 1.ª Divisão Distrital.