A edição 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis fica marcada pela conquista do título nacional de Pedro Almeida, mas há outro famalicense que consta da história da prova. Trata-se de Rui Raimundo, navegador de Rúben Rodrigues, ambos vice-campeões, em Skoda Fabia, que lutaram pelo título nacional até à última prova, o Rali Vidreiro. O famalicense apenas foi superado por António Costa, que andou ao lado de Pedro Almeida.

Rui Raimundo, ao longo da carreira, acumulou participações em vários campeonatos nacionais e regionais. Ocasionalmente, também se sentou do outro lado e foi piloto. Este ano, reafirmou a sua maturidade competitiva e reputação – que lhe é reconhecida – pelo rigor na preparação das provas e precisão na leitura das notas. Por isso é hoje um dos navegadores nacionais mais consistentes e experientes. E o segundo lugar nacional no CPR é prova disso mesmo.

Foto: Reprodução Facebook Rui Raimundo