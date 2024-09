Famalicão: Rui Ribeiro, utente da ACIP, participa em curta-metragem

Um utente da ACIP cumpriu o sonho de ser ator. Participou numa curta metragem, intitulada “Isolados”, e foi apresentar o projeto no programa “A Nossa Tarde”, da RTP. Rui Ribeiro, de 34 anos, com diagnóstico de síndrome de down, participou no filme que é um testemunho de que é possível contornar obstáculos e incluir todos. Sob a direção de José Lemos e Tiago Mendes, este filme leva-nos até uma aldeia isolada, onde dois jovens enfrentam o quotidiano com uma simplicidade cativante. Além de Rui Ribeiro participa Adolfo Campos, sob direção de José Lemos e Tiago Mendes.

A curta-metragem “Isolados” é uma produção do Parque Nascente e a ACIP. Filmado na pitoresca Aldeia de Mafómodes, em Baião, é um lembrete ousado de que todos somos capazes de realizar os nossos sonhos e de inspirar os outros. Foi também uma forma de aproximar a sétima arte a todos os utentes da ACIP.

Por isso, a ACIP pretende levar esta curta metragem a todo o território e partilhá-lo em auditórios para que chegue a toda a comunidade e possa passar a mensagem de inclusão.