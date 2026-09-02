O campeão nacional de Boccia (categoria BC3), Rui Filipe Martins da Silva, apresenta no dia 13 de setembro, às 15 horas, na Biblioteca de Ribeirão, o seu livro “A Minha Vontade de Vencer”.
A publicação retrata o percurso de Rui Silva enquanto pessoa com Atrofia Muscular Espinhal Tipo II; os desafios que enfrentou, as conquistas e a força de vontade que lhe permitiram continuar a lutar pelos objetivos, tanto na vida como no desporto.
A sessão de apresentação contará com a participação de Rosana Mont’Alverne e Ana Sofia Rocha, sendo moderada por Flávia Silva.
Rui Silva acredita que este livro, além da história da sua vida pessoal e desportiva, sensibiliza para a importância da inclusão e valoriza a capacidade de superação perante as adversidades.