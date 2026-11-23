O atleta residente em Ribeirão, venceu a primeira volta do Campeonato Regional da Zona Norte de Boccia, na classe BC3, da 3.ª divisão. Acompanhado pelo operador de calha Tiago Vieira, também residente na freguesia, Rui Silva, em representação da AD Amarante, voltou a destacar-se na competição que teve lugar na Póvoa de Varzim com uma vitória que, segundo afirma, «resulta de muito trabalho, dedicação e preparação, mas também da cumplicidade e sintonia entre atleta e operador de calha».

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Na competição realizada este fim de semana, a dupla demonstrou concentração, rigor técnico, capacidade estratégica e espírito de equipa, «fatores fundamentais para alcançar este resultado», reporta o atleta que agradece o apoio que recebeu vindo das bancadas, pela família e pelos amigos, aos patrocinadores, ao Tiago Vieira, «cujo apoio é fundamental», e ao Centro Social Paroquial de Ribeirão.

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Para Rui Silva, este apoio «é indispensável, pois permite-me continuar a competir e a marcar presença nas provas desportivas».