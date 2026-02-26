Concelho, Cultura, Música

Famalicão: Rusga de Joane leva-o “A Caminho da Páscoa” com três concertos

A Rusga de Joane inicia, este sábado, um ciclo de concertos de cantares tradicionais da Quaresma.

A Caminho da Páscoa” pretende preservar um património imaterial que continua vivo nas aldeias, com o grupo a resgatar cânticos quaresmais que marcaram gerações no Baixo Minho: a Encomendação das Almas, os lamentos marianos e as melodias penitenciais. São melodias que nasceram da devoção popular e que continuam a ecoar como expressão de espiritualidade viva. O primeiro concerto é no pavilhão multiusos de Arnoso Santa Maria, às 21h30, do próximo sábado. Depois, a 22 de março, às 16h30, o concerto segue para Barcelos, na igreja do Convento de Vilar de Frades e, a 28 do mesmo mês, às 21h30, é na igreja de Telhado, em Famalicão. A entrada livre.

 

Famalicão: «Temos sentido um apoio transversal de todas as sensibilidades do PSD»

Paulo Reis é candidato à liderança da concelhia do PSD Famalicão, com o lema “União e Confiança”. O engenheiro famalicense diz que encabeça um grupo agregador, preocupado em «melhorar a qualidade de vida dos famalicenses». As eleições são no próximo sábado.

Cidade Hoje (CH) – Que motivos o levam a candidatar-se à presidência do PSD?

Paulo Reis (PR) – Por um lado, a ideia de que o PSD de Famalicão necessita, neste momento, de um perfil neutro, agregador, conciliador, próximo dos militantes e das estruturas, capaz de criar espaços de diálogo e de, ao mesmo tempo, continuar a afirmar o PSD como a força motriz de evolução e modernidade para Vila Nova de Famalicão.
Também o sentimento de que posso corresponder a esse perfil, e estou capaz de juntar a mim uma equipa de quadros que, como eu, colocam o PSD, Famalicão e os Famalicenses em primeiro lugar e no absoluto centro da sua ação política. Ainda, a consciência de que esta candidatura tem um conjunto muito relevante de militantes que a subscreveram com a vontade de fazer dela uma força agregadora, unânime e centralizadora da força de uma das maiores estruturas concelhias do PSD a nível nacional. E eu não podia, em consciência, virar a cara ao desafio. É por tudo isso que aqui estamos.
CH – Foi, primeiro, uma decisão individual?

PR – Foi, antes de mais, uma decisão que olha o coletivo, o interesse comum, o serviço ao PSD e a Famalicão. Claro que a decisão de avançar é pessoal, mas só decorre de um processo muito mais amplo e participado.

CH – Que apoios reúne esta candidatura?

PR – O que temos sentido nas últimas semanas é um apoio transversal, de todas as sensibilidades do PSD em Famalicão. Recordo que os 5 subscritores iniciais da nossa candidatura são militantes com as maiores responsabilidades no sucesso das últimas décadas na vida do PSD Famalicão. Mas queremos que seja uma lista onde todos tenham lugar, onde cada um se possa expressar e participar na construção do futuro do PSD e de Famalicão.

«O PSD de Famalicão não confunde eventuais divergências internas com o futuro de Famalicão e o impacto na vida das pessoas»

CH – O PSD concelhio teve duas listas nas últimas eleições internas. A situação teve reflexos nas Autárquicas. A sua candidatura consegue promover maior consenso no PSD?

PR – A situação teve a consequência de termos continuado com uma maioria absoluta para a Câmara e Assembleia Municipal, continuando um trabalho enorme nas freguesias. Este foi o resultado que teve.
O PSD de Famalicão não confunde eventuais divergências internas com o futuro de Famalicão e o impacto na vida das pessoas. A verdade é que olhando para as eleições autárquicas, todo o partido esteve unido a fazer campanha, a equipa que trouxe esta vitória foi a mesma que trouxe as anteriores, o resultado foi o que os famalicenses entenderam ser justo. Os nossos olhos estão já no futuro.

CH – A candidatura de Davide Vieira de Castro, à Mesa do Plenário, é sinal da junção entre a “velha guarda” e a nova geração?

PR – É, antes de mais, um sinal de elevação das estruturas do Partido, de reconhecimento pela sua importância e de união entre os nossos históricos e os mais jovens. Mas também um espaço de pluralidade, da qual queremos criar mais e melhor. No unanimismo nunca se construiu nada de extraordinário.

CH – Politicamente, como pretende desenvolver o seu mandato caso seja eleito?

PR – Com proximidade, com linhas de comunicação abertas e francas, com lealdade e ponderação. Com a responsabilidade que o cargo nos exige e os Famalicenses nos merecem.

«Acredito muito na JSD e nos nossos jovens e conto muito com eles»

CH – Não há eleições nos próximos anos. É o momento ideal para trabalhar e criar estratégias?

PR – É o momento de olhar para o nosso concelho no médio/longo prazo e criar caminhos arrojados, mas seguros, ousados e responsáveis, de planear com ambição, e executar com os olhos no interesse maior de melhorar a qualidade de vida dos famalicenses. Os de hoje e os que ainda hão de vir.

CH – Que ações defende para “chegar” mais às freguesias?

PR – Presença, escuta ativa, proximidade e conhecimento dos dossiers de cada uma. Sem isso nada se faz na ação local.

CH – Que relação vai manter com a JSD concelhia?

PR – A melhor. Que oferece a liberdade e a autonomia que tão bem caracteriza a JSD, ao mesmo tempo que exige esforço, entrega e força aos valores do PSD. Acredito muito na JSD e nos nossos jovens e conto muito com eles.

CH – Como será o trabalho com o executivo municipal?

PR – Com solidariedade institucional, com comunicação permanente, com exigência e rigor para com o programa sufragado pelos famalicenses e, lado a lado, na defesa, sempre, dos interesses maiores de Famalicão e dos Famalicenses. Quando defendemos o mesmo tudo fica mais fácil.

Paulo Cunha entrega lista com representatividade distrital «e próxima das realidades locais»

Paulo Cunha entregou, esta quarta-feira, as listas para a Distrital de Braga do PSD que vai a votos este sábado. O famalicense lidera um projeto do qual fazem parte representantes das várias localidades do distrito, «garantindo uma visão abrangente e próxima das realidades locais». Fazem parte da lista, por exemplo, dois presidentes de câmara recentemente eleitos – João Rodrigues, de Braga, e Ricardo Araújo, de Guimarães – integrando «uma equipa marcada pela renovação, pela diversidade e por uma forte representatividade territorial. O PSD Braga tem de estar próximo das pessoas, das autarquias e das instituições. É essa proximidade que nos dá legitimidade e força política», frisa Paulo Cunha.

Dos 13 elementos que integram a Comissão Política, oito são novos, «numa aposta firme na abertura do partido a novas energias, novas ideias e novos protagonistas da vida política distrital». Em comunicado, o famalicense, que já liderou a Câmara Municipal, garante que «a renovação» não é um slogan. «É uma escolha estratégica», para um PSD que quer a aberto à sociedade, «capaz de integrar novos protagonistas e de dar espaço a diferentes sensibilidades, mantendo sempre a nossa identidade e os nossos valores»

As listas à Comissão Política, à Mesa da Assembleia Geral e Comissão Distrital de Auditoria Financeira também assegura «uma equilibrada representação de género» e a conjugação de diferentes faixas etárias, «reunindo juventude, dinamismo e experiência política consolidada». Paulo Cunha acredita que é essa complementaridade «que nos permitirá responder com ambição e competência aos desafios do distrito».

Com esta candidatura, o famalicense reafirma o seu compromisso «com um PSD Braga mais representativo, mais inclusivo e mais forte, alicerçado na competência e numa estratégia de futuro assente na unidade e na proximidade ao território. O nosso objetivo é fortalecer o partido internamente e afirmá-lo como a principal referência política no distrito», conclui.

Famalicão: Estacionamento na antiga Central de Camionagem fechado até 11 de março

A partir desta quinta-feira, 26 de fevereiro, o parque de estacionamento situado nos terrenos da antiga Central de Camionagem de Famalicão, na proximidade da Avenida Marechal Humberto Delgado, vai encerrar temporariamente.

A interrupção resulta da realização de um estudo pedido pelo proprietário do espaço e estará em vigor até 11 de março, apenas nos dias úteis. Durante os fins de semana de 28 de fevereiro e 1 de março, bem como de 7 e 8 de março, o parque continuará acessível.

O espaço, que disponibiliza gratuitamente 160 lugares, foi arrendado em 2023 pela Câmara Municipal de Famalicão.

Enquanto decorrem os trabalhos, a autarquia recomenda como alternativa os parques gratuitos do Campo da Feira (exceto à quarta-feira), da Casa das Artes e do Parque da Devesa, incluindo as zonas junto à Estação Rodoviária, ao CITEVE e à Casa do Território.

A Câmara acrescenta que, estando o contrato de arrendamento prestes a terminar, já encetou contactos com o proprietário com vista à renovação do acordo.

Famalicão: Árbitro José Bessa no Rio Ave x Famalicão

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quarta-feira, as nomeações para os jogos da 24.ª jornada da I Liga. Para o jogo Rio Ave – Famalicão, na noite de domingo, foi escolhido José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.

Hugo Santos e Ângelo Carneiro são os assistentes. Diogo Araújo, o 4.º árbitro. VAR: Cláudia Ribeiro e AVAR: Paulo Brás.

A equipa vilacondense soma 20 pontos e ocupa o décimo quinto lugar, enquanto que os famalicenses são sextos da classificação, com 35 pontos.

Famalicão: Muito carinho e apoio na Cão-Minhada de Novais

“Patas em Movimento – Cão Minhada”, que aconteceu no passado domingo, a partir do adro da igreja de Novais, foi um sucesso, com muita participação de patudos e seus tutores.

Foram parceiros da Junta de Freguesia de Novais o CROA – Centro de Recolha Animal de Famalicão, que levou alguns dos seus cães, e a Pets & Me.

O objetivo da iniciativa foi a sensibilização para a importância dos cuidados e da proteção animal. Mas, além do passeio e da diversão, houve uma causa solidária, com a entrega de mantas e contributos para os animais.

Famalicão: Caminhada do Dia do Pai no Cantinho de Ninães (Requião)

A Associação Cantinho de Ninães organiza a 5.ª edição da Caminhada do Dia do Pai, no dia 22 de março, pelas 9H00, com saída do parque de merendas Cantinho de Ninães, Requião.

Esta iniciativa tem como principal objetivo celebrar o Dia do Pai de uma forma saudável, promovendo o convívio familiar, o contacto com a natureza e o fortalecimento dos laços entre pais, filhos e toda a comunidade.

Na edição do ano passado, reuniram 120 participantes, número que reflete o entusiasmo e o envolvimento das famílias nesta iniciativa.

A organização convida pais, filhos e restantes familiares a juntarem-se numa manhã ativa, marcada pelo espírito de união e partilha.

As inscrições podem ser efetuadas através do seguinte link:
https://forms.gle/8akn7yWJdZrTkxSE6