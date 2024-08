Famalicão: Ruth Marlene na Festa a Santa Catarina (Cabeçudos)

Em Gondifelos mantém-se viva a tradição secular de venda de cebolas. Realiza-se sempre no último domingo do mês de agosto, no parque de lazer da freguesia, com a presença de produtores e vendedores de cebolas e um programa de animação paralelo. Coincidindo com a Mostra Comunitária, estão incluídas uma caminhada, trail, barraquinhas de comes e bebes, garraiada, folclore, exposição de carros antigos e passeios a cavalo, djs, passeio de BTT, concurso gastronómico, noite de fado, etc.

Há dezenas de anos atrás, Gondifelos era o ponto de encontro dos produtores de cebolas da região. Vinham de diversos concelhos vizinhos escoar o produto e estabelecer o preço a praticar noutros locais. Não com a mesma força, mas a Feira das Cebolas de Gondifelos continua a ser um ponto de encontro para produtores e compradores e para a promoção da cultura da freguesia.

Outrora uma necessidade para preservar a qualidade da cebola, a arte de encabar (entrançar) cebolas ainda se faz e os mais pequenos estão dispostos a aprender nos vários workshops que se realizam durante a Feira.

Recorde-se que a Feira das Cebolas é uma das maiores e mais antigas feiras do género em Portugal, organizada pela Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão.

O certame está associado à Mostra Comunitária de Gondifelos, que se realiza este fim de semana. No sábado, os famalicenses podem participar no Concurso Gastronómico “A Cebola é Rainha” e, no domingo, têm Trail e Caminhada “Feira Das Cebolas”. O evento vai contar com momentos musicais, atuações e terá, ainda, outras atividades que têm as cebolas como protagonistas.

Confira o programa.

Sábado

08h00 | I Rota das Cebolas Bygps Passeio De Btt [Associação Gonditrilhos]

14h00 | Insufláveis para crianças

17h00 | Torneio de Sueca e Malhas [Comissão Festas São Sebastião]

17h30 | Caminhada Walklife 6km

19h00 | Concurso Gastronómico “A Cebola é Rainha” [Associação Cultural e Recreativa Sentir a Terra]

19h30 | Jantar nas tasquinhas

21h00 | Atuação musical do conjunto “Grupo Alegre Minho”

22h00 | Passeio das Tochas [Motoclube de Gondifelos]

22h10 | Noite de Fado

22h30 | Garraiada

24h00 | Dj’s (com o patrocínio do bar do parque)

Domingo

07h00 | Feira das Cebolas

09h00 | Trail Longo “Feira Das Cebolas” 18km [Equipa de Atletismo do Dragon Club]

09h30 | Trail Curto “Feira Das Cebolas” 12km [Equipa de Atletismo do Dragon Club]

09h35 | Caminhada “Feira Das Cebolas” 8km [Equipa de Atletismo do Dragon Club]

11h30 | Oficina das Cebolas

12h30 | Almoço Nas Tasquinhas

15h15 | Tarde De Folclore com Rancho Folclórico de Gondifelos e o Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado

18h00 | Encerramento

Ao longo de todo o evento há barraquinhas de comes e bebes; exposição de carros, motas antigas e clássicas; insufláveis; passeio a cavalo para as crianças.

Foto arquivo