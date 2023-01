Famalicão: S. Cipriano e Gavião fortelecem amizade com concerto de Reis

Este sábado uma comitiva da freguesia de Gavião, que integra o Orfeão Famalicense, visitam S. Cipriano, em Resende. Esta visita serve para fortalecer a amizade e a partilha de culturas que já dura há mais de 40 anos.

A comitiva famalicense chega a S. Cipriano pelas 12:45 horas, com uma pequena paragem para ver o auditório e o local onde foram plantadas as romãzeiras, como símbolo da geminação, entre as duas comunidades.

Depois do almoço e após a missa vespertina, começa o concerto de Reis, às 17.30 horas, na igreja paroquial, com a participação do Orfeão Famalicense.