Famalicão: S. Cosme continua a fazer história na Taça AF Braga

Famalicão vai devolver parte do IMI a jovens com baixos rendimentos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai devolver parte do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que os jovens, até aos 35 anos, com baixos rendimentos, pagam pelas suas habitações próprias. A proposta, avançada na sessão solene do 25 de Abril, pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, vai ser pormenorizada e apresentada ao executivo municipal em breve.

Para Mário Passos o 25 de Abril «é todos os dias. Não pode ser de outra forma! O passado é muito importante, mas não podemos viver à sombra da História», pediu o edil que anunciou, ainda, a criação de uma Comissão Executiva para as Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, que se celebram no próximo ano. A comissão será constituída por cidadãos de reconhecida autoridade histórica e cívica de Famalicão, «para que celebremos meio século de liberdade com a real importância que a data sugere, atualizando os valores e princípios democráticos da nossa comunidade».

Na sessão, presidida por Nuno Melo, presidente da Assembleia Municipal, Mário Passos colocou muita da sua atenção na juventude que representa «o futuro que não podemos hipotecar». Manifestando a sua preocupação com as dificuldades, o autarca assegurou que vai criar condições para a sua fixação no concelho «e para o desenvolvimento dos seus projetos de vida», adiantando que o executivo está a trabalhar, também, «na possibilidade de disponibilizar, aos jovens, lotes de terreno municipais com projeto de construção aprovado, bem como outras medidas direcionadas para a fixação e atração da juventude».

A residência para estudantes universitários, cuja construção vai começar em breve no centro da cidade, os equipamentos desportivos, como o Centro de Atletismo que já está em concurso público, os apoios às companhias artísticas, a política ambiental – como o Roteiro para a Neutralidade Carbónica, o Plano para as Alterações Climáticas, entre outros -, «e as novas e inovadoras salas de estudo» na Estação Rodoviária de Famalicão, foram outras medidas elencadas pelo edil, «para reforçar o seu compromisso com o futuro e com as gerações mais jovens».