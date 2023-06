Famalicão: S. Cosme joga este sábado acesso à final da Taça AF Braga

O Desportivo de S. Cosme joga, na tarde deste sábado, às 18 horas, o segundo jogo da meia-final da Taça AF Braga.

O conjunto famalicense, que milita na Divisão de Honra, defronta o Serzedelo, da Pró Nacional, equipa que vem com uma vantagem, 3-1, do primeiro encontro.

No campo Comendador Manuel Gonçalves, o Desportivo de S. Cosme, que já fez história ao chegar a esta fase da prova, vai tentar inverter o resultado que o leve à final da competição que terá lugar a 10 de junho, no Estádio do FC Vizela.

Na Festa do Futebol Distrital 2022/23 serão consagrados campeões de toda uma temporada. Tudo começa às 14h45, com a receção às comitivas das equipas campeãs e vencedoras. Haverá momentos de animação ao longo da tarde, com a entrega de taças e medalhas aos campeões dos vários escalões etários. A final da Taça AF de Braga está marcada para as 18h30, com transmissão, em direto, no Canal 11.