Famalicão: S. Cosme recebe centenas de escuteiros este fim de semana

O Dia Mundial do Escutismo celebra-se este sábado e em S. Cosme do Vale está a decorrer, até segunda-feira, as comemorações dos 50 anos do agrupamento 364, com um grande acampamento que reúne largas centenas de escuteiros no terreno da Casa Agrícola de Compostela.

O programa comemorativo é vasto e começou logo pela manhã com a montagem de campo e às 13h30 decorre a abertura oficial do ACANIV; 14h30, início das atividades; 18 horas, fim das atividades, seguindo-se o jantar e o fogo de campo.

No domingo, 24 de abril, 07h30, alvorada; 9 horas, oração e arrear das Bandeiras e desfile; 10h30, eucaristia; 12 horas, preparação de almoço; 14h30, jogo (por agrupamento); 21horas festa de campo. No feriado de 25 de abril, às 10h30, há entrega de prémios e lembranças, seguida do encerramento do ACANIV.

O Agrupamento quer homenagear os fundadores e todos aqueles que ao longo de 50 anos pertenceram ao Agrupamento.

A população está convidada a participar em algumas das atividades do acampamento, nomeadamente no fogo de campo (este sábado); na eucaristia e na festa de campo (domingo); e na cerimónia de encerramento (segunda-feira).

Segundo Agostinho Gomes, Chefe do Agrupamento, «este será o momento mais alto das comemorações onde são esperadas centenas de Escuteiros para em conjunto com a comunidade paroquial festejarmos os 50 anos do Escutismo na nossa Paróquia, e mostrar toda a nossa gratidão para com aqueles(as) que ao longo destes 50 anos deram um pouco de si para alcançarmos esta meta».

O lema deste Agrupamento é “A força que vem de ti” e todo o trabalho e elementos alusivos às comemorações andam em torno deste lema. Por exemplo, Nuno Moreira, Fred e Zé Pedro trabalharam o logótipo das comemorações, a letra e a música do Hino, que foi gravado no estúdio da Casa da Juventude.

As comemorações começaram em setembro com a cerimónia de abertura das comemorações. A 14 de dezembro, realizaram algo inédito na paróquia, que foi a cerimónia da Partilha da Luz Paz de Belém ao nível Regional e de Núcleo; em janeiro, no dia 9, houve uma recolha de sangue na sede; o trail e a caminhada solidária a 20 de fevereiro, e mais recentemente, a 20 de março, o primeiro encontro de fanfarras escutistas.

Agostinho Gomes deixa uma palavra de agradecimento ao assistente do Agrupamento, o padre Faria, por estar sempre disponível; agradece também a todas as pessoas e empresas pela ajuda e também aos pais dos escuteiros e à comunidade em geral. «Aos elementos do nosso agrupamento deixo uma palavra de apreço pelo quanto se têm empenhado e dedicado na realização das várias atividades, assim como à Fraternidade Nuno Álvares que tem marcado presença e colaborado em tudo o que lhe é solicitado. Continuem todos com este espírito escutista… eu conto sempre com a vossa força e podem contar sempre com a minha», enaltece o Chefe do Agrupamento.