Famalicão: S. Cosme regressa à divisão de honra da AF Braga

No passado sábado e apesar o empate, a dois golos, com a ADJ Mouquim, o Desportivo S. Cosme garantiu a subida à divisão de honra da AF Braga. Falta ainda uma jornada para o final do campeonato da 1.ª divisão e na série D a equipa famalicense soma 62 pontos e ocupa o segundo lugar, a três do líder, o Ronfe.

Trata-se de um regresso ao segundo campeonato mais importante das provas distritais, onde o S. Cosme esteve na época 2023-2024. Na altura, a equipa famalicense acabou despromovida com 37 pontos conquistados na série B, numa das épocas mais competitivas dos últimos anos.