O campeonato nacional da 3.ª divisão de futsal onde compete o São Mateus começa este fim de semana. A formação de Oliveira São Mateus joga na série A e na ronda de abertura, sábado, às 19 horas, no Pavilhão Municipal de Delães, recebe a Academia Johnson Januário.

Desta série fazem ainda parte o FC Porto, FC Marinhas, GD Macedense, Nun’Álvares B, CB Alfândega da Sé, Mogadouro, Estrelas Susanenses, Leixões, Boavista, CDRC São Martinho Mouros e Miramar Império.

A fase regular do campeonato é composta por três séries continentais (14 equipas cada) e a série Açores (oito equipas).