Já há calendário para edição 2026/2027 do nacional da 3.ª divisão de futsal onde compete o São Mateus e que, esta época, tem como novidade a estreia do FC Porto na modalidade.

A formação de Oliveira São Mateus está na série A e na primeira jornada, marcada para o dia 19 de setembro, recebe a Academia Johnson Januário. O encontro com o FC Porto é na 9.ª jornada, marcada para o dia 28 de novembro, no Pavilhão Municipal de Delães, casa do São Mateus.

Desta série fazem ainda parte o FC Marinhas, GD Macedense, Nun’Álvares B, CB Alfândega da Sé, Mogadouro, Estrelas Susanenses, Leixões, Boavista, CDRC São Martinho Mouros e Miramar Império.

A fase regular do campeonato é composta por três séries continentais (14 equipas cada) e a série Açores (oito equipas).