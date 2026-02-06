Concelho, Desporto

Famalicão: S. Mateus e FC Famalicão lutam pelo título distrital sub-19

A ADC S. Mateus e o FC Famalicão vão disputar a fase de apuramento de campeão distrital de futsal, no escalão sub-19. A primeira jornada joga-se este sábado, com as duas equipas famalicenses a defrontarem-se, às 19h30, no Pavilhão das Lameiras.

Para além das duas formações do concelho, esta fase de campeão conta com o GDR Nun´ Alvares e Desportivo Jorge Antunes B.

O S. Mateus e Famalicão estavam integrados na série B, que a equipa de Oliveira São Mateus venceu, com 38 pontos, enquanto que o FC Famalicão foi segundo, com 26 pontos.

Deixe um comentário

Famalicão: Está marcado mais um jogo do FC Famalicão

A equipa de Hugo Oliveira já tem dia e hora para o jogo com o Rio Ave, da 24.ª jornada da I Liga. A partida com os vilacondenses realiza-se a 1 de março, às 20h30.

Na próxima segunda-feira, o FC Famalicão recebe o Aves SAD, às 18h45; segue-se a visita ao Sporting, no dia 15 deste mês, às 20h30; a receção, a 23 de fevereiro, às 20h15, ao Casa Pia e, depois, a visita a Vila do Conde.

Famalicão: Vale S. Martinho vai participar nas Marchas Antoninas

Este ano, as Marchas Antoninas vão contar com Vale S. Martinho. É o retomar de uma tradição que traz boas memórias à população da freguesia.

A iniciativa é do Grupo Recreativo de Vale São Martinho, que tem o apoio da Junta. «Voltamos para honrar Santo António, padroeiro desta tradição», escreve a direção da Associação. «Marchar é agradecer a quem construiu este caminho antes de nós. É representar a associação. É representar a freguesia, com orgulho, com respeito e com pais», assinala.

Este ano, o tema das Marchas é “Antoninas – Património Cultural Imaterial de Portugal”.

Recorde-se que as Festas Antoninas estão inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial de Portugal desde 2022.

Estudo revela que saúde está em crise: Urgências e atendimento no centro das reclamações

O sistema de saúde português vive uma crise cada vez mais prolongada, indica o Barómetro “O Estado da Saúde em Portugal – 2025”, que aponta falhas persistentes e perda de confiança por parte dos utentes.

Ao longo do ano foram registadas 5.446 reclamações, um aumento de cerca de 2% face a 2024. A maioria das queixas dirige-se ao setor privado, sobretudo por problemas de faturação e tempos de espera elevados. Já no Serviço Nacional de Saúde, apesar de menos reclamações, surgem as situações mais graves, ligadas ao acesso a cuidados e à qualidade do atendimento.

O período de verão foi especialmente difícil, com urgências hospitalares sob forte pressão, em particular na obstetrícia, originando episódios de grande instabilidade e aumento das reclamações.

O relatório conclui que tanto o setor público como o privado estão sobrecarregados e alerta que, sem medidas estruturais, será difícil recuperar a confiança dos portugueses no sistema de saúde.

Oliveira S. Mateus: Reabriu estrada onde autocarro ficou preso

Reabriu esta quinta-feira, a Avenida Dr. Ângelo Vidal Pinheiro, em Oliveira S. Mateus, onde um autocarro ficou preso no início da semana quando o piso cedeu e abriu um buraco de grandes dimensões.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a cavidade foi preenchida com “tubenã” de forma a permitir a circulação automóvel e faltará apenas finalizar a intervenção com alcatrão.

CIM do Ave elege novo Secretariado Executivo Intermunicipal

Guilherme Emílio é o primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave), e Sérgio Castro Rocha é o secretário executivo.

O novo ciclo institucional do secretariado intermunicipal inicia numa fase particularmente exigente ao nível do planeamento estratégico, da execução de fundos comunitários, da criação de uma nova geração de transporte público intermunicipal e da articulação de políticas públicas.

Entre as prioridades do novo Secretariado Executivo Intermunicipal do Ave estão o reforço da cooperação intermunicipal, a eficiência na execução de projetos financiados, a articulação com a CCDR-N e o Governo, o serviço aos municípios e às suas populações, bem como, a afirmação da sub-região do Ave enquanto «território coeso, competitivo e sustentável».

A eleição do novo secretariado executivo resulta da confiança expressa pelos presidentes das Câmaras Municipais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vizela, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho e Mondim de Basto, e dos deputados intermunicipais que sufragaram esta equipa na Assembleia Intermunicipal do passado dia 24 de janeiro.

Guilherme Emílio possui um percurso profissional e cívico ligado à administração pública e à gestão autárquica, com experiência no exercício de funções políticas e no relacionamento institucional entre municípios e entidades supramunicipais.

A CIM do Ave expressa, igualmente, o seu reconhecimento a Marta Coutada, «pelo trabalho rigoroso, dedicado e profissional desenvolvido enquanto Primeira Secretária Executiva, deixando um contributo relevante na consolidação institucional desta Comunidade Intermunicipal», assume.

Recorde-se que a Comunidade Intermunicipal do Ave – CIM do AVE é uma associação de municípios de fins múltiplos criada em 2009 para promover a gestão de projetos intermunicipais no território do Ave, cuja área geográfica corresponde à NUTS III do Ave e que integra os municípios de Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.

Famalicão: Galheiro de Valdossos com cinco dias de animação

A Associação Galheiro de Valdossos volta a organizar a queima do galheiro. Este ano, as festividades realizam-se entre 13 e 17 de fevereiro, na localidade de Valdossos, numa iniciativa repleta de tradição, entretenimento e gastronomia.

Na sexta-feira, 13 de fevereiro, realiza-se um jantar de amigos que inclui arroz de cabidela, com a animação dos cantares ao desafio por conta do Gonçalo Moreira e João Oliveira.

Sábado, 14 de fevereiro, às 14 horas, tem lugar um torneio de sueca. À noite, às 20 horas, realiza-se o Jantar dos Namorados, com acompanhamento de música ao vivo por Susana Costa.

No domingo, ocorre a 1ª edição da caminhada “Rota dos Galheiros” que terá início às 10h, e percorrerá os 4 galheiros da freguesia, com atuação dos Zés Pereiras. A caminhada é antecedida por uma animada sessão de aquecimento com a professora de dança Mariana Alves.

O menu gastronómico apresenta para o almoço de domingo gordo o tradicional cozido à portuguesa. A partir das 15 horas, decorre o Festival de Ranchos, com a participação de cinco grupos folclóricos. Às 21 horas, os Amigos do Minho finalizam o programa.

Na segunda-feira, 16 de fevereiro, Veiguinha da Viola anima a noite, com um concerto agendado para as 21 horas.

Na terça-feira, 17 de fevereiro, dia das grandes festividades, atua MDancers Academy, às 20h30, seguida de rusgas de concertinas e do espetáculo de fogo Dzubigon. Pelas 22 horas, o momento mais aguardado da festa com o ritual de encenação e a queima do Galheiro.

Todas as informações disponíveis nas redes sociais – Galheiro de Valdossos.”