Famalicão: S. Mateus empata e passa a partilhar a liderança

O S. Mateus empatou, a três golos, na visita ao reduto do Saavedra Guedes. Com esta igualdade, o conjunto famalicense passa a somar 10 pontos, dividindo o primeiro lugar com a AD Jorge Antunes, com os mesmos pontos.

A terceira divisão de futsal, série A, prossegue no próximo fim de semana, com a jornada seis e com os dois primeiros a jogarem entre si, no Pavilhão Municipal de Delães, no sábado, às 17 horas.

Foto: S. Mateus (Facebook)