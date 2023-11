Famalicão: S. Mateus joga domingo a segunda eliminatória da Taça de Portugal de futsal

O SC Cabeçudense/FC Famalicão joga, na tarde deste domingo, a partida em atraso da terceira jornada do nacional da 2.ª divisão de futsal. O jogo, com o CD Póvoa (11.º, 3 pontos), está marcado para as 17h30, no Pavilhão Municipal das Lameiras.

Neste acerto de campeonato e em caso de vitória, o conjunto famalicense assume o primeiro lugar da classificação. Atualmente, a equipa de Ricardo Costa, com menos um jogo, ocupa o quarto lugar, com 15 pontos, menos um que o líder, o Dínamo Sanjoanense. As duas equipas vão defrontar-se na jornada oito do campeonato, marcada para o dia 18 de novembro.