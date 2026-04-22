Famalicão: S. Mateus termina campeonato nacional no quarto lugar

Ao Centro de Treinos do FC Famalicão chegou mais um prémio. Março trouxe várias distinções – melhor defesa, melhor guarda-redes, melhor jovem, melhor golo e melhor treinador. Forma três vitórias, um empate, um golo sofrido e 10 pontos em 12 possíveis. Um registo que foi reconhecido pelos treinadores da I Liga que atribuíram a Hugo Oliveira o prémio do melhor de março

O treinador do FC Famalicão chamou toda a equipa técnica para receber o prémio que tem mais valor «por ser atribuído pelos nossos pares. É o trabalho de uma equipa muito grande, na qual se inclui a equipa técnica, staff e, sobretudo, jogadores que, pelo seu talento e coragem, dão caminho ao nosso jogo», nota Hugo Oliveira.

No mais, este prémio é, também, «o reconhecimento de que estamos a fazer bem as coisas», mas que «aumentará ainda mais a nossa responsabilidade». E o futuro passa por «ganhar todos os jogos e fazer com que os jogadores sejam melhores amanhã e fazer com que o clube se desenvolva. Essa é a nossa meta e forma de estar. Vivemos para ganhar e ser felizes».

O treinador explicou os números de março pela ação da sua equipa que é forte em todos os momentos do jogo. «Defendemos com o primeiro jogador do setor atacante e começamos a atacar pelo guarda-redes», explicou, avaliando a equipa «como ofensiva, pois defendemos mesmo quando estamos a atacar». No entanto, avisa, «ainda há muito para fazer, crescer e evoluir».