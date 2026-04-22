Famalicão: S. Mateus termina campeonato nacional no quarto lugar

Terminou, no passado fim de semana, a fase regular do campeonato nacional da 3.ª divisão, série A, onde competiu o São Mateus. O conjunto famalicense fechou a prova no quarto lugar e «não sendo o objetivo traçado, foi reflexo do nosso percurso. Uma caminhada feita com trabalho, dedicação e superação em cada desafio», reconhece o clube.
O S. Mateus somou 43 pontos, foi o sexto melhor ataque (88 golos) e a segunda melhor defesa (55), só superada pelo vencedor Paços de Ferreira que, na próxima época, vai jogar na 2.ª divisão. O Lusitânia de Lourosa, segundo da classificação, vai lutar pela subida. Em sentido contrário, os três últimos da série – Contacto, Sangemil e Pedras Salgadas – descem aos distritais.