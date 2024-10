Famalicão: S. Silvestre de Castelões promete bolo-rei, pão-de-ló e vinho do Porto

As candidaturas para a 10.ª Edição do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão terminam no dia 15 de outubro. Os jovens entre os 12 e os 35 anos podem candidatar as curtas-metragens em www.ymotion.org.

O festival, que vai desenrolar-se entre 4 e 7 de dezembro, apresenta como novidade a realização do documentário “retratos cinematográficos: uma jornada com ymotion”. Trata-se de um tributo à história do festival que pretende mostrar os bastidores e as memórias dos muitos homenageados pelo festival, como António Pedro Vasconcelos, Joaquim de Almeida, Rita Blanco, Lúcia Moniz e Beatriz Batarda, Rodrigo Santoro, Ines de Medeiros, entre outros. Este projeto será promovido por um grupo de jovens famalicenses, alunos dos cursos de multimédia e audiovisual das secundárias Padre Benjamim Salgado e Camilo Castelo Branco, que assumirão a direção deste documentário coproduzido pelo Ymotion.

Nesta edição, como nas anteriores, há nove categorias a concurso: “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2 500 euros, será atribuído à melhor curta-metragem; galardões para o melhor filme produzido por estudantes do ensino secundário, o melhor documentário, o melhor filme de animação e para o filme preferido do público. Serão, ainda, distinguidas a melhor curta-metragem experimental, a melhor interpretação, o melhor argumento e a melhor direção de fotografia.

O argumentista e crítico de cinema, Tiago R. Santos, é o presidente do júri, acompanhado por Carla Chambel (atriz e vice-presidente da Academia Portuguesa de Cinema), Válter Hugo Mãe (escritor e artista plástico), Paula Lobo Antunes (atriz), Lara Marques Pereira (jornalista de cinema) e Silvana Torricella (realizadora e argumentista).