Famalicão: S. Silvestre de Esmeriz corre-se a 4 de janeiro

Dentro de alguns meses, as doze câmaras de vigilância do centro urbano deverão entrar em funcionamento para auxiliar a PSP ao nível da segurança. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, esta terça-feira, dia 12, na assinatura do auto de consignação das obras de reabilitação da esquadra da PSP de Famalicão.

As câmaras estão instaladas, mas ainda não debitam dados que a PSP possa usar, devido a uma série de procedimentos que têm que acontecer. Recentemente, o comando de Braga da PSP «deu passos significativos no avanço deste processo», revelou o autarca, que acredita que no final do mês de novembro, o processo esteja em condições de ser entregue ao Ministério da Administração Interna e depois remetido à Comissão Nacional de Proteção de Dados, «que pelo que me dizem está a ser mais diligente na apreciação destes processos», adiantou Mário Passos.

Há doze câmaras instaladas, mas brevemente avançarão para 54, já aprovadas. Falta a sua colocação.

O comissário Fábio Paulo, comandante da esquadra da PSP de Famalicão, considera as câmaras de videovigilância pública «uma ferramenta que nos permitirá identificar quem comete ilícitos criminais».