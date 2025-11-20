Famalicão: Sábado, às 18 horas, Famalicão ilumina-se para o Natal

Quatro milhões de luzes acendem-se, este sábado, às 18 horas, para iluminar o espírito natalício. No centro da cidade, “O Lugar de Natal” estende-se pelas praças D. Maria II, 9 de Abril e também pela Mouzinho de Albuquerque.

Na Praça D. Maria II estarão o espetáculo multimédia, o Mercado de Natal, a roda gigante (este ano nas traseiras da Fundação Cupertino de Miranda) e ainda o carrossel e o comboio de natal, dinamizados pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF). Na Praça Mouzinho de Albuquerque, em frente ao Mercado Municipal, pode contemplar a árvore de natal e patinar na pista de gelo. A Praça 9 de Abril para a Praça dos Sonhos, um espaço dedicado aos mais pequenos, com um mini carrossel, a mini roda, o mini comboio, a rampa de snow tubing, a cabana do Pai Natal e um espaço de realidade virtual. No local também haverá zonas de street food.

A programação do Lugar do Natal estende-se até 6 de janeiro, também com atrações musicais, culturais e desportivas.

Toda a programação pode ser consultada em www.famalicao.pt