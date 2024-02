Famalicão: Sábado é dia de feijoada em Oliveira S. Mateus

A Comissão de Festas em honra de Santa Ana, festividades que se celebram na freguesia de Oliveira S. Mateus, vai vender, este sábado, feijoada em regime de take away, mas também com serviço no local (com reserva) que é o salão paroquial da freguesia.

Trata-se de mais uma iniciativa de angariação de fundos que vai decorrer entre as 11h30 e as 13 horas. A dose tem um custo de 10 euros e meia dose 6 euros. Para além da feijoada, também há papas de sarrabulho (2 euros), sobremesas (1,50 euros).