Famalicão: Sábado é dia do Gavião voar sobre os seus 50 anos

Já é conhecida a programação da Casa do Artista Amador de Famalicão para os próximos dias.

Esta sexta-feira, a partir das 22h00, está agendado um concerto, uma noite de Pianomenta, um projeto residente na CAA que sobe novamente ao palco com o seu habitual Jazz/Soul, num ambiente que promete ser intimista. A entrada tem um custo de 5 euros.

No sábado, há a 4ª eliminatória do concurso Laurus Metal Battle 2025, com abertura de portas agendada para as 21h00.

Aelen, Mandr e Zero Creation são as bandas que vão participar na eliminatória que terá como jurados – Carlos Barros, representante da Associação Ecos Culturais do Louro, Ricardo Costa, representante do Município de Famalicão e Paulo Braga, técnico de som. O público que for assistir à eliminatória é também chamado a votar para eleger a banda vencedora.

A entrada tem um custo de 4 euros, exceto para quem já adquiriu o passe para o Laurus Nobilis 2025 que tem entrada gratuita.