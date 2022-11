Famalicão: Sábado Gastronómico em Riba de Ave

A iniciativa municipal Teatro N’Aldeia passa, este fim de semana, por Sezures, Lagoa, Jesufrei e Oliveira São Mateus.

No sábado, às 16 horas, pode ver “A verdadeira história do Lobo Mau”, pelo Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim, na salão da Junta de Freguesia de Sezures. No mesmo dia, Lagoa recebe “O Julgamento”, pelo Greculeme – Grupo Recreativo e Cultural de Lemenhe, no salão paroquial, às 21h30.

No domingo, é dia de ‘Beatriz e o Peixe Palhaço”, por Elsa Pinho, no salão da Junta de Freguesia de Jesufrei, às 16h00; Oliveira S. Mateus recebe “Salsada de Comédia”, pela Associação Projeto AMARCULTURA, na EB1 da freguesia, pelas 16h00. Todas as sessões têm entrada livre.

O Teatro N’Aldeia é uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão que decorre até dia 18 de dezembro. Todas as semanas há sessões nas freguesias do concelho.

Toda a programação em www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao