Famalicão: Saiba quem são os nomeados para a Gala do Desporto

O Riba d´Ave sente-se lesado pela arbitragem ao longo desta temporada, que já leva cinco jogos, e a partida diante do Valongo, no sábado, fez com que a direção do clube ribadavense emitisse um comunicado a lamentar o sucedido.

«Reconhecemos a falta de árbitros, a dificuldade de arbitrar um jogo de Hóquei em Patins e que errar faz parte do jogo e da natureza humana, mas não podemos aceitar erros crassos em competição sénior que desvirtuam jogos, nem tão-pouco a desproporção de cartões azuis e bolas paradas que se verificam ao fim de 5 jornadas por nós disputadas», acusa a direção do clube, em comunicado publicado nas redes sociais.

Relativamente ao último jogo, frente ao Valongo, acusa a equipa de arbitragem de «dualidade de critérios que obstaculizaram o esforço dos nossos atletas e condicionaram/minaram o plano de jogo da equipa técnica». Dão como exemplo «clamoroso a forma como se admoesta com cartão azul o nosso jogador Anderson “Nery”, num lance capital que concede um livre direto que (por mérito do executante) dita o 4-2, a 6`30“ do final do jogo. Um lance onde não há rigorosamente nada é sancionado com cartão azul. Outros, contundentes na tabela, passam em claro… Ninguém entende».

Ao fim de cinco jornadas, que renderam apenas três pontos, o Riba de Ave averbou 14 cartões azuis, 23 livres diretos, 3 penáltis. A seu favor tem 6 cartões azuis, 13 livres diretos e 6 penáltis.

A direção do Riba de Ave assume erros próprios, que reconhece terem sido devidamente ajuizados, mas «constatamos, igualmente, uma evidente desproporção neste balanço, ditados por um critério desigual».

Como sugestão, a direção do Riba d`Ave propõe que os árbitros jovens façam duplas com árbitros experientes, mas ao nível formativo e não competitivo. Completa, dizendo que é preciso pensar de forma diferente a formação em arbitragem.

Termina o comunicado, dizendo que «não queremos olhar para a arbitragem com desconfiança, nem queremos que as relações entre os árbitros, jogadores e treinadores não sejam salutares por cada um destes entrar nas partidas na defensiva». Na opinião do Riba de Ave, «é bom que haja reflexão/conversa franca e aberta entre todos e que cada um possa interpretar o seu papel da melhor forma, com equilíbrio, seriedade e respeito pelos diversos intervenientes e, acima de tudo, pelas leis de jogo e pela verdade desportiva».

E finalizam o comunicado com uma manifestação de apoio à equipa e uma afirmação de orgulho pela forma como tem disputados os jogos. Esta quarta-feira, dia 1 de novembro, a equipa de Raúl Meca joga a sexta jornada do nacional de hóquei em patins, com a receção ao OC Barcelos, quando forem 18h30.