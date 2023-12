Famalicão: Salas de estudo com horário alargado até ao dia 2 de fevereiro

As salas de estudo da Estação Rodoviária estão a funcionar, desde o início do mês, com horário alargado para receber os alunos do concelho na época de exames. Até 2 de fevereiro, o espaço, situado no piso superior, estará aberto de segunda a sábado, entre as 9h00 e as 23h00, e aos domingos, entre as 10h00 e as 19h00.

As duas salas de estudo têm capacidade para cerca de 130 lugares, dispondo de uma copa e casas de banho. A sala Bernardino Machado destina-se ao estudo individual e a Camilo Castelo Branco para estudo e trabalho coletivos.

Para além destas salas de estudo, os alunos famalicenses podem também preparar-se para a época de exames na Casa da Juventude – entre as 09h00 e as 18h00 de segunda a sexta – e na renovada Biblioteca Municipal – à segunda-feira, entre as 14h00 e as 19h30, de terça a sexta, entre as 10h00 e as 19h30 e aos sábados, entre as 10h00 e as 17h00.

Para aceder às Salas de Estudo da Estação Rodoviária os estudantes deverão preencher uma ficha de inscrição disponível na receção do espaço ou na Casa da Juventude. Após à admissão, o acesso faz-se com recurso a um cartão de utilizador pessoal e intransmissível.