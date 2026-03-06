Famalicão: Salsa cresce no Médio Oriente com abertura de loja no Iraque

A marca Salsa já está presente em oito países do Médio Oriente. O último dos quais é o Iraque. Abriu no Mall of Irap, considerado o principal centro comercial e económico da capital, Bagdade, que tem cerca de oito milhões de habitantes e concentra a grande parte da atividade económica. Esta é a razão da escolha.
A empresa adianta que apesar do agravamento da instabilidade geopolítica e dos ataques que têm afetado vários países da região, a atividade da marca mantém-se praticamente inalterada. «A nossa estratégia internacional mantém-se, sempre em articulação com os parceiros locais e analisando permanentemente o contexto numa perspetiva de longo prazo», diz Hugo Martins, CEO da Salsa Jeans.
A loja que abriu no Iraque, com mais de 100 metros quadrados, disponibiliza a gama completa de vestuário, calçado e acessórios para homem e mulher, seguindo os padrões internacionais de experiência de compra da marca.
A operação é realizada em regime de franchising através da parceria com o grupo Azadea, descrito como um dos principais operadores de retalho de moda no Médio Oriente e parceiro de longa data da Salsa. A colaboração entre as duas empresas já existe nos Emirados Árabes Unidos, Bahrain, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita, Líbano e Jordânia, num total de 13 lojas.
«A internacionalização é um dos pilares estruturais da Salsa Jeans e continuará a orientar o nosso crescimento nos próximos anos», sublinha Hugo Martins. «A entrada no Iraque resulta de uma estratégia clara de consolidação no Médio Oriente, acompanhando o crescimento dos mercados locais na região, sempre no âmbito de uma parceria local de longa data. Estamos a construir uma presença consistente na região, com visão de longo prazo e foco na afirmação da marca à escala global, mantendo a identidade portuguesa que nos caracteriza», realça.