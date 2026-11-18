Um grupo de assaltantes invadiu uma moradia na freguesia de Requião, em Famalicão, durante a madrugada desta quarta-feira, e fugiu com um dos automóveis que se encontravam na propriedade. Trata-se de um Volvo, com a matrícula 59-VP-04.

Se tiver informações que possam ser úteis à investigação, reporte à GNR ou PSP

Ao que a Cidade Hoje apurou, os homens saltaram o muro da habitação e acederam ao espaço onde as viaturas estavam abrigadas. Conseguiram levar o Volvo, mas há fortes suspeitas de que tenham tentado furtar uma segunda viatura que ali se encontrava.

O assalto terá acontecido por volta das 03h00, na Rua Chão de Quintão. O caso foi reportado à GNR, que está agora a investigar.

Este não foi o único episódio do género registado na região nas últimas horas. Já esta manhã, pelas 07h30, a GNR de Riba d’Ave foi chamada a uma habitação na freguesia de Delães, onde os suspeitos escalaram um muro, arrombaram uma das entradas e levaram um Mercedes, dois computadores e várias carteiras, com cinco pessoas a dormir no interior.

Para já, as autoridades não confirmaram se os dois casos estão relacionados.