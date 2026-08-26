O escritor famalicense está, este sábado, na Feira do Livro do Porto. A partir das 17 horas, no stand 49 da Elefante Editores/DNLC, Salvador Coutinho vai apresentar e autografar o seu mais recente livro – Era uma vez uma história que não sabia contar-se.

A obra, apresentada oficialmente, em abril passado, é a 18.ª criação literária do advogado/escritor. Pode ser adquirida durante o certame que está a decorrer nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, até 6 de setembro, ou na Fontenova (Famalicão) e online no site da Elefante Editores.

“Era uma vez uma história que não sabia contar-se” foi editada aos 90 anos de idade de Salvador Coutinho.