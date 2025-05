Famalicão: Sandra Sousa Lopes eleita deputada pelo PS

Famalicão: Aliança Democrática (PSD/CDS) também vence no concelho e no distrito

A Aliança Democrática (PSD/CDS-PP) venceu a noite eleitoral em Famalicão, com 36,18% dos votos, num total de 31.754 votos. Melhor resultado do que em 2024 (33,79 e 30 082 votos). Em segundo lugar, ficou o PS, com 24,56% e 21.556 votos e o Chega fecha o pódio com 21,91 e 19.242 votos. A Iniciativa liberal foi o quarto partido mais votado, com 6,29 e 5.516 votos.

Comparativamente a 2024, o PS baixou, em votos e mandatos, e o Chega subiu de forma considerável. Também a Iniciativa Liberal subiu, tal como o livre.

No distrito, nova vitória da coligação PSD/CDS, também superior a 2024, com o PS a descer e a perder um mandato, enquanto que o Chega é outro dos grandes vencedores, aumentando o número de votos e deputados. De 1, passou para 5.

Confira, no quadro, as comparações distritais entre 2024 e 2025.