O grupo Santamaria, Augusto Canário e a Banda Myllenium são os grandes destaques da festa a Santo Ovídio que decorre entre 28 e 30 de agosto, em Avidos. A noite do primeiro dia, e depois da procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima, marcada para as 21 horas, segue-se o concerto da Banda Myllenium, a partir das 22h30.

No sábado dia 29, a abertura da festa é pela fanfarra dos escuteiros, às 22 horas sobe ao palco o grupo Santamaria, segue-se uma sessão de fogo de artifício e a animação do Dj Carlos Azevedo.

No domingo, dia 30, receção à Banda de Música de Riba de Ave, às 9 horas, e duas horas depois celebra-se a missa de festa. De tarde, a partir das 15 horas, recitação do Terço e procissão. Às 18 horas, música com Augusto Canário e Amigos; 21h30, atuação da Tuna de Fanfe e, para fim de festa, uma sessão de fogo de artifício.