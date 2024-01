Famalicão: Santo Amaro celebra-se em Arnoso Santa Eulália

O Futebol Clube Famalicão assegurou a contratação de Neuza Besugo e Carolina Pocinho, que já estão a trabalhar com o restante plantel.

«Feliz por aqui estar e disponível para dar o meu contributo à equipa», foram as primeiras palavras Carolina Pocinho, defesa de 24 anos, que chega do Racing Power, depois de ter representado o Atlético Ouriense e o Condeixa.

Também do Racing Power chega Neuza Besugo, avançada de 24 anos, que já representou Torreense e Sporting. «Quero ajudar com golos para concretizar a ambição e os objetivos do FC Famalicão», apontou a jogadora. As duas atletas, rubricaram acordo até ao final da temporada e estão à disposição do técnico Rui Baptista.

Recorde-se que, em sentido inverso, saíram Alexis Smith, Érica Bispo e Vanessa Marques.