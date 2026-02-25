Famalicão: São Mateus espreita lugar de subida de divisão

No campeonato nacional da 3.ª divisão de futsal, o São Mateus continua a “morder os calcanhares” aos dois primeiros da classificação.

A formação famalicense soma 34 pontos em 16 jornadas, estando a dois do segundo (Lusitânia de Lourosa) e a cinco do líder, Paços de Ferreira. Estas equipas defrontam-se no próximo fim de semana, sendo uma oportunidade para o conjunto famalicense estreitar as diferenças na classificação, caso vença o seu jogo.

Na próxima jornada, sábado, às 16 horas, no Pavilhão Municipal de Delães, a equipa de Oliveira São Mateus recebe o Mogadouro, oitavo da classificação, com 19 pontos.

Recorde-se que o vencedor sobe de divisão e o segundo vai ao play-off de promoção.