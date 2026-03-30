Famalicão: São Miguel-o-Anjo acolheu a encenação da Via-Sacra

Foram dezenas os jovens e adultos que participaram na encenação da Via-Sacra com Carlo Acutis. O evento decorreu na noite do passado domingo, na escadaria da igreja de São Miguel-o-Anjo, em Calendário, com centenas de pessoas a assistir, que nem o ar fresco demoveu.

Perante um cenário construído também com recurso a luz e som, ao longo das catorze estações foram narrados os momentos da paixão e morte de Jesus Cristo, com a participação de todos os movimentos da paróquia, cujo coro animou com cânticos alusivos.

De destacar, do princípio ao fim, a narração de Gabriel Maia, o adolescente que encarnou o papel de Carlo Acutis, o jovem católico italiano que foi canonizado a 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Leão XIX.

Bem-haja pelos momentos proporcionados de oração e reflexão em tempo pascal. ManSanches /Foto: Serafim Sá