Sábado, dia 28 de novembro, realiza-se a Corrida S. Silvestre de Castelões, a primeira prova do circuito das seis São Silvestres de Famalicão. A prova, cujo limite de inscrições já foi atingido, realiza-se na tarde deste dia, numa jornada que envolve a Corrida Kids, a prova principal de10 km e uma caminhada de 5km.

O Circuito, que conta com o apoio do Município de Famalicão, engloba, ainda, a São Silvestre de Seide (08/12), São Silvestre de Vermoim (12/12), São Silvestre de Famalicão (23/12), São Silvestre de Ribeirão (30/12) e São Silvestre de Esmeriz (09/01).

A prova de Famalicão (a 23 de dezembro) é aquela que reúne mais participantes, mas no total das provas são esperados cerca de dez mil participantes. «É uma oportunidade para juntar pessoas, localidades e associações em torno do desporto», referiu o vereador com a tutela, Pedro Oliveira, na apresentação da iniciativa.

Apesar do Circuito, cada organização abre as inscrições na sua plataforma e define os regulamentos para a iniciativa. Para quem faz o coletivo, haverá um troféu global. Mas, no total, são 1500 euros em prémios monetários para os cinco primeiros classificados, masculinos e femininos, com valores entre 250, 200, 150, 100 e 50 euros.

Para além dos circuitos de seniores e veteranos, foi criada a dos jovens, com quatro provas: Castelões, Esmeriz, Seide e Vermoim. Para integrarem a classificação final, os atletas jovens devem concluir pelo menos três provas. Esta alteração obrigou a criar um regulamento onde as idades e os percursos se encaixam.

«Numa época tão bonita, é importante conseguirmos juntar os mais velhos e os mais novos, os que vão caminhar e os que vão competir. Todos com prémios», destaca Miguel Campos, da organização.

O vereador do Desporto considera que o atletismo tem vindo a reunir mais praticantes e a destacar-se no concelho também ao nível da formação, com muitos clubes já com escalões jovens. O autarca elogiou, ainda, a capacidade organizativa das associações/clubes que colocam estas provas na estrada.