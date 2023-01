Famalicão: SC Braga vence final four distrital sub-18 que decorreu em S. Cosme

O pavilhão de S. Cosme recebeu, de sexta a domingo, a final four do Campeonato Distrital de Sub18 Feminino, uma organização do Famabasket. O SC Braga sagrou-se vencedor numa prova que reuniu o Maria da Fonte, o Vizela e as famalicenses do Famabasket.

Foram três dias de bem disputados jogos de basquetebol, sendo que o título ficou definido na última partida, com três equipas ainda a lutarem pelo título. Só após prolongamento ficou a conhecer-se a equipa campeã.

A formação famalicense, à partida a menos cotada, acabou por surpreender, disputando cada jogo até final. Refira-se que a equipa é composta exclusivamente por atletas de primeiro ano e algumas sub16, por isso, no próximo ano toda a equipa se mantém neste escalão e estará de volta à disputa pelo título distrital.

A cerimónia de entrega de troféus contou com a presença do vereador do Desporto da Câmara Municipal, Pedro Oliveira, e do presidente da Associação de Basquetebol de Braga, Fernando Monteiro, entre outras personalidades.