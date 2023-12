Já é conhecido o calendário do Campeonato Concelhio 3 Horas de Resistência BTT que, no próximo ano, apresenta um aumento de provas, sendo dez no total.

A competição abre a 16 de março, em Brufe, com a segunda prova a decorrer em Outiz, no dia 20 de abril. Em maio, no dia 11, o campeonato segue para Cruz e, no dia 25, passa por Mouquim. A quinta prova é em Avidos, no dia 8 de junho, e a sexta tem lugar em S. Cosme, a 6 de julho. No mesmo mês, mas no dia 27, decorre a etapa de Vermoim. As três últimas provas têm lugar em Nine (7 de setembro), Joane (5 de outubro) e em Gavião, também em outubro, mas no dia 27.

As inscrições para estas provas devem ser feitas em sinctime.com