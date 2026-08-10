O Parque da Devesa voltou a transformar-se, na passada sexta-feira, numa sala de espetáculos ao ar livre para receber a atuação dos Sean Riley & The Slowriders. Famílias e amigos reuniram-se junto ao lago, num ambiente informal e descontraído.

O grupo liderado por Afonso Rodrigues apresentou temas onde as sonoridades do folk, rock e blues se cruzam, fazendo do Devesa Sunset um evento aguardado com entusiasmo à sexta-feira, durante o mês de agosto.

A programação gratuita promovida pelo Município de Famalicão prossegue com a artista Julia Mestre já no dia 14 de agosto e ainda Lena D’Água, no fecho desta edição, a 21 de agosto, a partir das 19h00.